Дмитрий Дибров во время вечеринки упал с лестницы и разбил голову

Известный шоумен и телеведущий ростовчанин Дмитрий Дибров был госпитализирован медиками «скорой» после того, как упал с лестницы и разбил голову в одном из увеселительных заведений Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на другие СМИ.
Уточняется, что телеведущий Дмитрий Дибров, отдыхая в развлекательном заведении Москвы, пританцовывал недалеко от диджея и прекрасно проводил время.
Казалось бы, ничего не предвещало беды. Но шоумен упал с лестницы, разбил голову и потерял сознание. Ему вызвали «скорую».
Предварительно, у Диброва подозрение на перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.