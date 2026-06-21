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Дмитрий Дибров во время вечеринки упал с лестницы и разбил голову

Предварительно, у Диброва подозрение на перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

Известный шоумен и телеведущий ростовчанин Дмитрий Дибров был госпитализирован медиками «скорой» после того, как упал с лестницы и разбил голову в одном из увеселительных заведений Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на другие СМИ.

Уточняется, что телеведущий Дмитрий Дибров, отдыхая в развлекательном заведении Москвы, пританцовывал недалеко от диджея и прекрасно проводил время.

Казалось бы, ничего не предвещало беды. Но шоумен упал с лестницы, разбил голову и потерял сознание. Ему вызвали «скорую».

Предварительно, у Диброва подозрение на перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.