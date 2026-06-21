Дмитрий Дибров во время вечеринки упал с лестницы и разбил голову

Известный шоумен и телеведущий ростовчанин Дмитрий Дибров был госпитализирован медиками «скорой» после того, как упал с лестницы и разбил голову в одном из увеселительных заведений Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на другие СМИ.