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Три ребенка пострадали в столкновении легковушек в Самаре

В Самаре детям назначили амбулаторное лечение после ДТП 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 20 июня, в 18:00 в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали три ребенка. 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21113» врезался в Kia Rio. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина ехал по Ракитовскому шоссе в направлении проспекта Карла Маркса. В районе дома № 4А он не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущей машины», — рассказали в пресс-службе.

В это время во встречном направлении двигался 48-летний водитель на иномарке. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадали маленькие пассажиры Kia Rio — девочки 12 и 3 лет, а также 5-летний мальчик.

Всем пострадавшим детям назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.