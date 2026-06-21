Петербуржец напал на инспектора ДПС во время задержания в Невском районе

Инцидент произошел ночью 20 июня 2026 года у дома на Дальневосточном проспекте. По версии следствия, мужчина во время задержания оказал сопротивление инспектору ДПС и несколько раз ударил сотрудника. По какой причине задерживали петербуржца, не сообщается.