В Туве мужчина напал на детей в лагере «Орлёнок»

В детском лагере «Орлёнок», расположенном в Туве, 23-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в один из жилых корпусов и напал на детей.
Находившиеся в корпусе сотрудники лагеря оперативно среагировали на ситуацию. Они самостоятельно задержали нападавшего и передали его прибывшим сотрудникам полиции. По информации правоохранителей, в помещении в тот момент находилось около 30 человек.
Данные о пострадавших разнятся. Согласно официальным сводкам МВД, медицинская помощь потребовалась 13 детям.
В то же время Министерство образования Тувы сообщает о двух подростках, получивших ранения.
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Медики осмотрели детей, их жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное. Известно также, что помимо детей, злоумышленник повредил мебель в помещении.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.