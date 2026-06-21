Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туве мужчина напал на детей в лагере «Орлёнок»

В помещении в момент нападения находилось 30 детей.

В детском лагере «Орлёнок», расположенном в Туве, 23-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в один из жилых корпусов и напал на детей.

Находившиеся в корпусе сотрудники лагеря оперативно среагировали на ситуацию. Они самостоятельно задержали нападавшего и передали его прибывшим сотрудникам полиции. По информации правоохранителей, в помещении в тот момент находилось около 30 человек.

Данные о пострадавших разнятся. Согласно официальным сводкам МВД, медицинская помощь потребовалась 13 детям.

В то же время Министерство образования Тувы сообщает о двух подростках, получивших ранения.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Медики осмотрели детей, их жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное. Известно также, что помимо детей, злоумышленник повредил мебель в помещении.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.