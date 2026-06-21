Очевидцы сняли на видео жёсткое задержание пьяного водителя в Пермском крае

В районе деревни Притыка он не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. Гражданин 1995 года рождения был задержан. Мужчина с явными признаками опьянения в грубой форме отказался от медосвидетельствования, вёл себя неадекватно, нецензурно бранился и угрожал разбить головой стёкла патрульного автомобиля. Установлено, что водительских прав у него нет.