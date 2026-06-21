Очевидцы сняли на видео жёсткое задержание пьяного водителя в Пермском крае

Видео жёсткого задержания пьяного водителя сотрудниками ДПС появилось в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь».
Инцидент произошёл в деревне Притыка утром 21 июня. Очевидец на видео сняла, как сотрудник ДПС руками наносит удары по водителю мотоцикла, который лежит на земле. Рядом с ним — перевёрнутое транспортное средство. По словам автора видео, второй сотрудник никак не отреагировал на происходящее.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы узнать обстоятельства произошедшего.
В ведомстве сообщили, что 21 июня сотрудники Госавтоинспекции отделения МВД России «Оханское» на автодороге «Дыбки — Таборы — Оханск» заметили мотоцикл без государственных регистрационных знаков, водитель которого ехал без шлема. Нарушитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД.
В районе деревни Притыка он не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. Гражданин 1995 года рождения был задержан. Мужчина с явными признаками опьянения в грубой форме отказался от медосвидетельствования, вёл себя неадекватно, нецензурно бранился и угрожал разбить головой стёкла патрульного автомобиля. Установлено, что водительских прав у него нет.
«Для оценки действий сотрудников Госавтоинспекции в ходе происшествия, назначено проведение проверки», — уточнили сайту perm.aif.ru в краевом МВД.