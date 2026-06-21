В Приморье утеряна связь с вертолетом Robinson R44

«По предварительной информации, сегодня около 12:00 (05:00 мск) утеряна связь с экипажем воздушного судна R-44, выполнявшего лесоавиационные работы. Вертолет следовал из поселка Терней в село Единка (Приморский край). В установленное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение воздушного судна не установлено, проводится поисково-спасательная операция», — говорится в сообщении.