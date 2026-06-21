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В Приморье утеряна связь с вертолетом Robinson R44

Он выполнял лесоавиационные работы.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Вертолет Robinson R44, выполнявший лесоавиационные работы, перестал выходить на связь и пропал в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, сегодня около 12:00 (05:00 мск) утеряна связь с экипажем воздушного судна R-44, выполнявшего лесоавиационные работы. Вертолет следовал из поселка Терней в село Единка (Приморский край). В установленное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение воздушного судна не установлено, проводится поисково-спасательная операция», — говорится в сообщении.