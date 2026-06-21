В Прикамье 22-летняя девушка разбилась на мотоцикле

22-летняя девушка разбилась на мотоцикле в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.
Трагедия произошла в ночь на 21 июня на трассе «Кунгур — Ашап — Бажуки». Сигнал о происшествии поступил в 23:20. На место выехали спасатели группы оперативного реагирования № 4. По прибытии они приступили к сердечно-лёгочной реанимации пострадавшей девушки 2004 года рождения, сменив сотрудников ПСЧ-124.
Спасатели передали пострадавшую бригаде скорой помощи и помогли транспортировать до кареты. Однако девушка скончалась в машине по дороге в больницу.
Напомним, прокуратура Прикамья взяла на контроль расследование ДТП в Осинском округе, в котором погибло два человека и ещё шесть пострадало.