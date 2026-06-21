В Камышине сгорела машина владельца кафе, где отравились роллами

Напомним, что в больницу с жалобами на характерные признаки отравления после употребления роллов и салатов, приготовленных в кафе «ЕвроАзия» на ул. Пролетарской Камышина, с 11 июня обратилось 33 человека. Из них у 18 человек был диагностировал сальмонеллез. Предприниматель Ким С. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Судом принято решение в качестве наказания о закрытии кафе «ЕвроАзия» на 60 суток.