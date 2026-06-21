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Мошенники пугают сиреной и крадут деньги через QR-код в Волгограде

Жителей региона предупреждают о новой схеме аферистов.

Жителей Волгограда предупреждаюто новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники используют психологическое давление и QR-коды для хищения денег. Уже фиксируют случаи звонков, где аферисты пугают людей «сиреной» и мнимым взломом счетов, — об этом пишет портал «Объясняем.РФ».

По данным МВД России, мошенники звонят гражданам и под разными предлогами пытаются получить код из СМС. После этого в трубке включается звук сирены и голосовое предупреждение о «мошенниках». Далее человека убеждают перезвонить в якобы службу поддержки, где с ним связываются лжеспециалисты различных ведомств.

Сначала жертве представляются сотрудники «Роскомнадзора», которые выманивают личные данные и информацию о банковских счетах. Затем разговор переводят на «Росфинмониторинг», где убеждают перевести деньги на «безопасный счет». Для перевода используют QR-код, который на самом деле ведет к оплате товаров в магазине электроники.

Полицейские рекомендуют не сообщать коды из СМС, не перезванивать по навязанным номерам и не переводить деньги по QR-кодам, полученным в разговоре. При подозрительных звонках следует сразу прекратить общение и самостоятельно обратиться в банк или полицию по официальным телефонам.

Ранее сообщалось о столкновении поезда на Волгоград с грузовиком.

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