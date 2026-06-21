Мошенники пугают сиреной и крадут деньги через QR-код в Волгограде

Сначала жертве представляются сотрудники «Роскомнадзора», которые выманивают личные данные и информацию о банковских счетах. Затем разговор переводят на «Росфинмониторинг», где убеждают перевести деньги на «безопасный счет». Для перевода используют QR-код, который на самом деле ведет к оплате товаров в магазине электроники.