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На Среднем Урале с начала лета на водоемах погибли восемь человек

В Свердловской области утонули восемь человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала лета на водоемах Свердловской области произошло девять инцидентов. Утонули восемь человек, из которых двое — дети. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом, спасти удалось лишь одного человека.

За аналогичный период 2025 года в области произошло 11 несчастных случаев. Утонули четыре ребенка. Еще пять человек были спасены.

Напомним, что в Свердловской области 17 июня утонули два человека. На реке Патрушиха погиб мужчина. В Краснотурьинске из-за несчастного случая утонула десятилетняя девочка. Она решила прыгать с пирса на реке Турья. Но из воды так и не вынырнула.

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