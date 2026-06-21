Все крушил. Мужчина напал на детей в лагере, есть пострадавшие

В Туве неизвестный мужчина проник на территорию оздоровительного лагеря и напал на детей. Сообщается о минимум двух пострадавших. Всего в момент нападения в корпусе было 30 детей.
Подробности — в материале krsk.aif.ru.
С детьми работает психолог.
Все случилось ночью 21 июня на территории лагеря «Орлёнок». Как сообщили в полиции, в один из корпусов забрался посторонний мужчина. Он стал крушить мебель и кидаться на детей.
В это время в помещении находилось 30 детей. Предварительно, по данным полиции, пострадало 13 несовершеннолетних. Но позже в минздраве республике уточнили, что помощь медиков понадобилась двум отдыхающим. Между тем, в лагерь выехала рабочая группа министерства.
"По предварительным данным госпитализации пострадавших не понадобилось, оказана амбулаторная медицинская помощь.
В составе выездной группы — врачи Республиканской детской больницы и Тандинской ЦКБ, главный врач психиатрической больницы. После изучения ситуации на месте будут приняты все необходимые меры, в том числе по оказанию психологической помощи", — сообщили в минздраве Тувы.
Привлекут за халатность?
О нападавшем известно, что это местный житель, ему 25 лет.
ГСУ СК по республике Тыва завел уголовное дело по статье «Хулинагство». На месте работают следователи, они допрашивают свидетелей и проводят работу по установлению деталей случившегося.
«Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию отдыха и оздоровления детей, а также обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних на территории учреждения. В случае выявления нарушений законодательства их действиям будет дана оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в Следкоме.
Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела. Свою проверку проводит прокуратура.
«Будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об образовании и о защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования для восстановления нарушенных прав детей и привлечения виновных лиц к ответственности», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, в начале июня в Туве погиб 14-летний школьник. Он вступился за младших ребят, у которых подростки отняли велосипед. Защитника хулиганы ранили ножом. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Нападавших задержали.