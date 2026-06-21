Все крушил. Мужчина напал на детей в лагере, есть пострадавшие

«Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию отдыха и оздоровления детей, а также обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних на территории учреждения. В случае выявления нарушений законодательства их действиям будет дана оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в Следкоме.