Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров

СК возбудил дело о теракте после атаки Украины на Керченский полуостров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с массированной атакой вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым», — сказала Петренко.

Она уточнила, что в воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Также отмечается, что следствие устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше