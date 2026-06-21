СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с массированной атакой вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым», — сказала Петренко.
Она уточнила, что в воскресенье ВСУ с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
Также отмечается, что следствие устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.