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На автодороге Славск — Гастеллово в ДТП погиб 79-летний электросамокатчик (дополнено)

Пенсионер, выезжавший с территории дачного общества на главную дорогу, не уступил дорогу автомобилю.

В воскресенье, 21 июня, в Славском районе произошло смертельное ДТП с участием авто и электросамоката. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 13:00 на автодороге «Славск — Гастеллово». Мужчина 1947 года рождения, управляя электросамокатом с сиденьем, при выезде с территории дачного общества на главную дорогу не уступил дорогу автомобилю «Ауди». В результате ДТП водитель самоката погиб на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дополнено: как позже уточнили в Госавтоинспекции, погибший находился за рулем электровелосипеда.