На автодороге Славск — Гастеллово в ДТП погиб 79-летний электросамокатчик (дополнено)

Авария случилась около 13:00 на автодороге «Славск — Гастеллово». Мужчина 1947 года рождения, управляя электросамокатом с сиденьем, при выезде с территории дачного общества на главную дорогу не уступил дорогу автомобилю «Ауди». В результате ДТП водитель самоката погиб на месте происшествия.