На автодороге Славск — Гастеллово в ДТП погиб 79-летний электросамокатчик (дополнено)

В воскресенье, 21 июня, в Славском районе произошло смертельное ДТП с участием авто и электросамоката. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась около 13:00 на автодороге «Славск — Гастеллово». Мужчина 1947 года рождения, управляя электросамокатом с сиденьем, при выезде с территории дачного общества на главную дорогу не уступил дорогу автомобилю «Ауди». В результате ДТП водитель самоката погиб на месте происшествия.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Дополнено: как позже уточнили в Госавтоинспекции, погибший находился за рулем электровелосипеда.