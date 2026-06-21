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210 коров спасли из горящей фермы сотрудники МЧС в Ковернинском округе

Согласно сообщению ведомства, около 02:30 6 июня весь эвакуированный скот благополучно вернули на ферму.

В Ковернинском округе сотрудники МЧС провели спасательную операцию на ферме, где произошёл пожар. Информацию об этом распространила пресс‑служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Возгорание случилось 5 июня — огонь распространился по кровле фермерского хозяйства. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали свыше 210 голов крупного рогатого скота, среди которых были и семь новорождённых телят.

Пожарные, действуя внутри здания, сумели локализовать возгорание так, чтобы уберечь оборудование молочного блока. Сохранённое имущество оценивается более чем в 7 миллионов рублей.

Согласно сообщению ведомства, около 02:30 6 июня весь эвакуированный скот благополучно вернули на ферму. К полудню того же дня на объект восстановили подачу электроэнергии — это позволило запустить доильное оборудование и возобновить производство.

Ранее катер сгорел в нижегородском яхт-клубе.

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