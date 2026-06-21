В городе Тара ввели режим ЧС из-за аварии на насосной станции

Как уточняется в постановлении, в городе проживает свыше 27 тысяч человек, 8 тысяч из которых — дети. На данный момент там нарушено водоснабжение. Глава администрации города Тары должен будет подготовить график подвоза воды населению, а также организовать подвоз воды предприятиям ЖКХ и социальной сферы и другим значимым объектам.