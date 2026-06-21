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В городе Тара ввели режим ЧС из-за аварии на насосной станции

В городе Тара ввели режим ЧС из-за поломки насосного оборудования.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 21 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Тара Омской области в связи с поломкой насосного оборудования, сообщили в администрации Тарского района.

«Установить с 08.00 (04.00 Мск) 21 июня 2026 года для органов управления и сил Тарского муниципального района Омской области режим функционирования “Чрезвычайная ситуация”, — сообщили в документе опубликованном на сайте администрации города.

Как уточняется в постановлении, в городе проживает свыше 27 тысяч человек, 8 тысяч из которых — дети. На данный момент там нарушено водоснабжение. Глава администрации города Тары должен будет подготовить график подвоза воды населению, а также организовать подвоз воды предприятиям ЖКХ и социальной сферы и другим значимым объектам.

Прокуратура Омской области проводит проверку случившегося.

Накануне министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко сообщал, что старая водяная помпа на насосной станции Тара вышла из строя и не подлежит восстановлению. На подготовку нового насоса повышенной мощности уйдет около трех дней. Сейчас в городе устанавливают оборудование для почасовой подачи воды.