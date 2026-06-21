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В Крыму ввели графики отключения электроэнергии

В Крыму ввели графики отключения электроэнергии из-за аварий.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварий на энергетических объектах, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Ранее она проинформировала, что часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях, идут аварийно-восстановительные работы. Масштаб ограничений в компании пока не уточняют.

«В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», — говорится в новом сообщении.

В нем также отмечается, что информация о графиках ограничения режима потребления будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия.

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