Вертолетом Robinson, пропавшим в Приморье, управляла женщина

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Вертолетом Robinson, который пропал в Приморье, управляла женщина-пилот, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России.
Вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья в воскресенье, на борту были пилот и летчик-наблюдатель, идут поиски, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, ранее сообщили агентству в Восточном МСУТ СК России.
«Да, женщина-пилот (управляла вертолетом — ред.)», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.