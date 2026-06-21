Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолетом Robinson, пропавшим в Приморье, управляла женщина

РИА Новости: пропавшим в Приморье вертолетом Robinson управляла женщина-пилот.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Вертолетом Robinson, который пропал в Приморье, управляла женщина-пилот, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК России.

Вертолет Robinson пропал в Тернейском районе Приморья в воскресенье, на борту были пилот и летчик-наблюдатель, идут поиски, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, ранее сообщили агентству в Восточном МСУТ СК России.

«Да, женщина-пилот (управляла вертолетом — ред.)», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.