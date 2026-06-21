В Азербайджане произошел разлив нефти из-за повреждения трубопровода

Информация о следах нефтяного загрязнения поступила в профильные службы «Азнефти» 19 июня. При первичном обследовании акватории между островом Пираллахи и Дюбенди с помощью судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно. На начальном этапе активная точка выхода нефти визуально не наблюдалась.
«В результате проведенной контрольной диагностической проверки было установлено, что источником загрязнения является один из подводных нефтепроводов, принадлежащих ПО “Азнефть”. Сразу после определения источника утечки транспортировка нефти по данному подводному трубопроводу была остановлена», — процитировало заявление объединения Oxy.az.
Водолазы обнаружили на трубопроводе механические повреждения. По предварительной оценке, они возникли в результате контакта с внешним предметом, предположительно, якорем. Ремонтные работы уже стартовали, до их завершения трубопровод вывели из эксплуатации.
В 2025 году на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) во время работ произошла утечка нефти. Причиной стал разрыв морского соединения плавучего шланга. ТАСС сообщал, что разлилось более тонны нефтепродуктов. По данным Роспотребнадзора, в море попало 30 кубических метров нефти.