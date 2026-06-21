Лесные пожары могут поглотить место поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

Бушующие в Красноярском крае лесные пожары могут подобраться к районам, где который месяц подряд продолжаются поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах семьи Усольцевых. О такой угрозе предупредил наших коллег из aif.ru политик и опытный походник Алексей Кулеш.
По данным на вечер 21 июня, площадь лесных пожаров в регионе увеличивается. Она составила почти 170 тысяч гектаров, передают представители Лесопожарного центра. За последние сутки обнаружено пять новых пожаров (на площади 84,5 гектара). В лесах действует режим ЧС, но угрозы населенным пунктам нет.
Пока лесные пожары далеко от места поисков исчезнувшей семьи. Однако на край надвигается жара, возможны грозы. Поэтому не исключено, что стена огня сможет вплотную подобраться к зоне, где пропали Усольцевы, считает эксперт. Если так произойдет, пламя может поглотить важные улики.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой и питомцем, собакой породы корги, отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. По словам очевидцев, они были легко одеты, долго гулять по лесу не собирались. Однако к машине, оставленной у поселка Кутурчин, так и не вернулись. Больше сведений о них не было. Без малого девять месяцев об Усольцевых неизвестно ничего. Масштабные поиски семьи, возобновленные весной, результата не дали.
Сейчас следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, включая криминальную. «КП» — Красноярск следит за развитием ситуации.
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