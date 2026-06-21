Лесные пожары могут поглотить место поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой и питомцем, собакой породы корги, отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. По словам очевидцев, они были легко одеты, долго гулять по лесу не собирались. Однако к машине, оставленной у поселка Кутурчин, так и не вернулись. Больше сведений о них не было. Без малого девять месяцев об Усольцевых неизвестно ничего. Масштабные поиски семьи, возобновленные весной, результата не дали.