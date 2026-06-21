Мотоциклист и пенсионерка пострадали после столкновения в Нижнем Новгороде

Инцидент произошёл в 11:50. За рулём мотоцикла «Хонда» находился 39‑летний мужчина — он совершил наезд на 71‑летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу, хотя он находился в зоне видимости.