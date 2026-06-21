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Мотоциклист и пенсионерка пострадали после столкновения в Нижнем Новгороде

За рулём мотоцикла «Хонда» находился 39‑летний мужчина — он совершил наезд на 71‑летнюю женщину.

21 июня на улице Ларина в Нижнем Новгороде произошло дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Информацию об этом предоставила пресс‑служба УГИБДД по Нижегородской области.

Инцидент произошёл в 11:50. За рулём мотоцикла «Хонда» находился 39‑летний мужчина — он совершил наезд на 71‑летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу, хотя он находился в зоне видимости.

Обоих участников аварии доставили в больницу имени Семашко.

Ранее сына миллиардера, устроившего ДТП, отправили в СИЗО.