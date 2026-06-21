В жилом доме в Омске обрушился потолок, 14 человек эвакуированы

В двухэтажном жилом доме на улице Звездова в Омске обрушилось потолочное перекрытие на лестничной площадке. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Из здания эвакуировали всех жильцов — 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.