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В жилом доме в Омске обрушился потолок, 14 человек эвакуированы

В двухэтажном жилом доме на улице Звездова в Омске обрушилось потолочное перекрытие на лестничной площадке. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Из здания эвакуировали всех жильцов — 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Источник: Life.ru

Прокуратура Центрального округа выехала на место для координации оперативных служб. По факту обрушения начата проверка соблюдения жилищного законодательства. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Причины обрушения устанавливаются.

А ранее в Липецке на улице Баумана после пожара частично обрушился частный дом. Губернатор сообщил о громком хлопке и возможных людях под завалами. Огонь перекинулся на соседние машины. Версию об атаке дрона силовики не подтверждают, причины выясняются. На месте работают экстренные службы.

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