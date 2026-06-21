В жилом доме в Омске обрушился потолок, 14 человек эвакуированы

Прокуратура Центрального округа выехала на место для координации оперативных служб. По факту обрушения начата проверка соблюдения жилищного законодательства. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Причины обрушения устанавливаются.
А ранее в Липецке на улице Баумана после пожара частично обрушился частный дом. Губернатор сообщил о громком хлопке и возможных людях под завалами. Огонь перекинулся на соседние машины. Версию об атаке дрона силовики не подтверждают, причины выясняются. На месте работают экстренные службы.
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