В Узбекистане умер старейший ветеран ВОВ

Уроженец Камашинского района Кашкадарьинской области, Сатторов, является одним из тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. Согласно статистике региональных властей, из Кашкадарьинской области на фронт было мобилизовано 47 051 человек, среди которых было 95 женщин. После завершения боевых действий в регион вернулись 22 077 ветеранов. По информации местного издания Kun, Сатторов проходил службу в качестве стрелка на Сталинградском фронте.