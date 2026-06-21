В Узбекистане умер старейший ветеран ВОВ

Скончался старейший ветеран Второй мировой войны в Узбекистане Рузибой Баба Сатторов. Ему было 116 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Кашкадарьинской областной администрации Ахрор Содиков в своем Telegram-канале.
Уроженец Камашинского района Кашкадарьинской области, Сатторов, является одним из тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. Согласно статистике региональных властей, из Кашкадарьинской области на фронт было мобилизовано 47 051 человек, среди которых было 95 женщин. После завершения боевых действий в регион вернулись 22 077 ветеранов. По информации местного издания Kun, Сатторов проходил службу в качестве стрелка на Сталинградском фронте.
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