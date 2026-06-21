Автотрассу из ДНР до Ростовской области перекрыли для безопасности жителей

По информации ТАСС, ночью ВСУ с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на оживлённый участок трассы, идущую из ДНР в Ростовскую область.
Уточняется, что это касается участка от Амвросиевки до контрольно-пропускного пункта «Успенка».
Для обеспечения безопасности движения и местных жителей в районе усилен контроль оперативных служб. Движение перекрыто до завершения работ специалистов.
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