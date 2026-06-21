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Автотрассу из ДНР до Ростовской области перекрыли для безопасности жителей

ВСУ сбросили мины на трассу, ведущую из ДНР в Ростовскую область, на участке от Амвросиевки до контрольно-пропускного пункта «Успенка».

По информации ТАСС, ночью ВСУ с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на оживлённый участок трассы, идущую из ДНР в Ростовскую область.

Уточняется, что это касается участка от Амвросиевки до контрольно-пропускного пункта «Успенка».

Для обеспечения безопасности движения и местных жителей в районе усилен контроль оперативных служб. Движение перекрыто до завершения работ специалистов.

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