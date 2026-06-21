Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 300 квадратных метров

Площадь пожара в административном здании на улице Речников в Москве увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.
— Горит кровля на площади 300 кв. м, — приводят слова источника в материале.
О самом пожаре стало известно вечером того же дня. Здание располагается по адресу: ЮАО, ул. Речников, д. 15, корп. 1.
Чуть позже стало известно, что из горящего административного здания эвакуировали 60 человек.