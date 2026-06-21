Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 300 квадратных метров

Площадь пожара в административном здании на улице Речников в Москве увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.

Площадь пожара в административном здании на улице Речников в Москве увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.

— Горит кровля на площади 300 кв. м, — приводят слова источника в материале.

О самом пожаре стало известно вечером того же дня. Здание располагается по адресу: ЮАО, ул. Речников, д. 15, корп. 1.

Чуть позже стало известно, что из горящего административного здания эвакуировали 60 человек.