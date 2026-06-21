Волонтеры рассказали о спасении пропавшей в лесу нижегородки с деменцией

Волонтёры ПСГ «Рысь» рассказали о поисках в Сокольском округе пенсионерки с деменцией. О пропаже сообщили родственники: женщина ушла в лес, взяв телефон. Пост с подробностями опубликовали на официальной странице ПСГ в соцсетях.