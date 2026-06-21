Волонтеры рассказали о спасении пропавшей в лесу нижегородки с деменцией

Волонтёры ПСГ «Рысь» рассказали о поисках в Сокольском округе пенсионерки с деменцией. О пропаже сообщили родственники: женщина ушла в лес, взяв телефон. Пост с подробностями опубликовали на официальной странице ПСГ в соцсетях.
Из‑за деменции она описывала несуществующие ориентиры (ягоды, стога сена) — это сильно осложнило поиск. На место выехали пять экипажей, но до четырёх утра следов не нашли.
По дороге домой поисковики переслушали записи разговоров и предприняли последнюю попытку дозвониться — женщина ответила и описала знакомую волонтёрам дорогу. Экипажи развернулись, нашли пенсионерку на трассе: она замёрзла, промокла и была искусана насекомыми.
Женщину передали близким.
Ранее СК заинтересовался загадочной гибелью уплывшего на плоту нижегородца.