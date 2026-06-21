Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое рыбаков погибли в Югре при столкновении лодки с опорой ЛЭП

На реке Почекуйка в Ханты-Мансийском автономном округе во время рыбалки погибли двое мужчин. Из-за сильного ветра их лодка налетела на опору линии электропередачи. Об этом сообщают представители следственного управления СК России по Югре.

Источник: Life.ru

«Оба тела извлечены из водоёма», — сообщили в ведомстве.

По данным следователей, погибшими оказались жители Сургута, родившиеся в 1994 и 1985 годах. Сейчас проводится проверка, а точные обстоятельства трагедии устанавливают.

А ранее сообщалось, что в Удмуртии на Каме погиб мужчина, чья моторная лодка столкнулась с грузовым теплоходом. По данным МЧС, всё произошло около двух часов ночи 7 июня в Каракулинском районе. Две лодки вышли на ночную рыбалку, и один из рыбаков, пересекая судовой ход, не заметил приближавшееся судно. Спасти 38-летнего мужчину не удалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше