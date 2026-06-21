Двое рыбаков погибли в Югре при столкновении лодки с опорой ЛЭП

А ранее сообщалось, что в Удмуртии на Каме погиб мужчина, чья моторная лодка столкнулась с грузовым теплоходом. По данным МЧС, всё произошло около двух часов ночи 7 июня в Каракулинском районе. Две лодки вышли на ночную рыбалку, и один из рыбаков, пересекая судовой ход, не заметил приближавшееся судно. Спасти 38-летнего мужчину не удалось.