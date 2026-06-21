Движение на улице Речников в Москве перекрыли в связи с пожаром

В связи с пожаром на юге Москвы движение по улице Речников временно перекрыли. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение по ул. Речников от д.18/20 до д.22 с4 временно перекрыто в оба направления. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда, — говорится в оперативном Telegram-канале ведомства.
О самом пожаре стало известно вечером того же дня. Здание располагается по адресу: ЮАО, ул. Речников, д. 15, корп. 1.
Чуть позже стало известно, что из горящего административного здания эвакуировали 60 человек. По последним данным, площадь пожара в административном здании увеличилась до 300 квадратных метров. Горит кровля.