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Движение на улице Речников в Москве перекрыли в связи с пожаром

В связи с пожаром на юге Москвы движение по улице Речников временно перекрыли. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи с пожаром на юге Москвы движение по улице Речников временно перекрыли. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение по ул. Речников от д.18/20 до д.22 с4 временно перекрыто в оба направления. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда, — говорится в оперативном Telegram-канале ведомства.

О самом пожаре стало известно вечером того же дня. Здание располагается по адресу: ЮАО, ул. Речников, д. 15, корп. 1.

Чуть позже стало известно, что из горящего административного здания эвакуировали 60 человек. По последним данным, площадь пожара в административном здании увеличилась до 300 квадратных метров. Горит кровля.