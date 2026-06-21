Трое украинцев взорвались на автобусной остановке

Трое мирных жителей стали жертвами взрыва неизвестного устройства в Харьковской области. Трагедия произошла в Богодуховском районе недалеко от села Клинова-Новоселовка, когда люди проходили мимо остановки общественного транспорта.
Согласно сообщению Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области, в результате подрыва на взрывоопасном предмете один человек погиб на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести.
Спасатели подчеркивают, что районы, которые находились под обстрелами или в зоне активных боевых действий, по-прежнему представляют смертельную опасность для населения. Специалисты настоятельно призывают граждан передвигаться исключительно по проверенным маршрутам, избегать обочин и ни в коем случае не прикасаться к подозрительным предметам.