Трое украинцев взорвались на автобусной остановке

Спасатели подчеркивают, что районы, которые находились под обстрелами или в зоне активных боевых действий, по-прежнему представляют смертельную опасность для населения. Специалисты настоятельно призывают граждан передвигаться исключительно по проверенным маршрутам, избегать обочин и ни в коем случае не прикасаться к подозрительным предметам.