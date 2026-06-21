В Алтайском крае шестые сутки ищут пропавшего 14-летнего подростка

В отряде отметили, что мальчик мог самостоятельно уехать в другой населённый пункт. Рост пропавшего составляет 176 сантиметров, он худощавого телосложения, у него русые волосы и серо-голубые глаза. Информация об одежде, которая была на подростке в момент исчезновения, уточняется.