Младенец, попавший в ДТП со скорой в Находке, находится в тяжёлом состоянии

По данным ведомства, младенца перевозили из одной больницы в другую, когда машина скорой попала в аварию. После столкновения ребёнка госпитализировали в реанимационное отделение краевой детской больницы № 1 во Владивостоке. Прокуратура края уже начала проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.