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Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 300 квадратов

Пожар в двухэтажном административном здании на юге Москвы охватил 300 квадратных метров. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС России.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что горит кровля строения, включая мансардный этаж. Сообщение о возгорании поступило спасателям, после чего на место незамедлительно выехали расчёты.

До прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули порядка 60 человек. Пожарные продолжают работы по ликвидации пламени.

Напомним, что административное здание с магазинами и салонами красоты загорелось в московском районе Нагатинский затон на улице Речников. По данным очевидцев, пламя охватило кровлю строения. С примыкающей стройки на крышу забрались рабочие, которые собственными силами пытаются справиться с возгоранием.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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