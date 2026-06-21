Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 300 квадратов

В ведомстве уточнили, что горит кровля строения, включая мансардный этаж. Сообщение о возгорании поступило спасателям, после чего на место незамедлительно выехали расчёты.
До прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули порядка 60 человек. Пожарные продолжают работы по ликвидации пламени.
Напомним, что административное здание с магазинами и салонами красоты загорелось в московском районе Нагатинский затон на улице Речников. По данным очевидцев, пламя охватило кровлю строения. С примыкающей стройки на крышу забрались рабочие, которые собственными силами пытаются справиться с возгоранием.
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