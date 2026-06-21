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Над регионами России уничтожили 168 украинских БПЛА

Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки 168 украинских БПЛА за 13 часов. Дроны были нейтрализованы над российскими регионами в промежутке с 7:00 до 20:00.

Воздушные цели были обнаружены и ликвидированы над обширной территорией, охватывающей Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Тверскую, Тульскую, Смоленскую области, Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

А ранее в приграничье Курской области беспилотники ВСУ ударили по машине и частному дому, ранения получили двое мужчин. В селе Малое Солдатское Беловского района дрон атаковал автомобиль — 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму. Ещё одного, 59-летнего, посекло осколками возле частного дома, обоих доставили в Курскую областную больницу.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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