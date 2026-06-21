Над регионами России уничтожили 168 украинских БПЛА

Воздушные цели были обнаружены и ликвидированы над обширной территорией, охватывающей Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Тверскую, Тульскую, Смоленскую области, Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
А ранее в приграничье Курской области беспилотники ВСУ ударили по машине и частному дому, ранения получили двое мужчин. В селе Малое Солдатское Беловского района дрон атаковал автомобиль — 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму. Ещё одного, 59-летнего, посекло осколками возле частного дома, обоих доставили в Курскую областную больницу.
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