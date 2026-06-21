БПЛА помог выследить виновника смертельного наезда на женщину в Туве

Виновника смертельного наезда на женщину в Кызыле (Тува) помог найти беспилотник. Об этом случае рассказали сотрудники отделения Госавтоинспекции УМВД России по городу.
20 июня на Проточной улице в Кызыле случилась трагедия. На территории одного из дачных обществ какой-то водитель сбил 71-летнюю женщину, а после скрылся с места ДТП.
Травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая умерла на месте. А полицейские начали искать того, кто был за рулем авто.
— Благодаря использованию беспилотника (БПЛ) обнаружить его удалось в кратчайшие сроки, — комментируют в отделении Госавтоинспекции.
Оказалось, «машиной смерти» управлял 34-летний мужчина, житель села Ишкин. Когда на него вышли оперативники, водитель во всем признался. Как выяснилось, он попал в аварию на своей машине. Меж тем прав на управление у него не было.
Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии, по факту ДТП проводится проверка.