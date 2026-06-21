«Движение перекрыто»: пожарные пытаются обуздать стихию на юге столицы

Движение на улице Речников в Москве полностью перекрыто в обоих направлениях из-за крупного пожара в административном здании. Ограничения введены на участке от дома 18/20 до дома 22с4, водителей просят заранее выбирать пути объезда.
«Движение по улице Речников от дома 18/20 до дома 22с4 временно перекрыто в оба направления. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении в Телеграм-канале Дептранса.
На месте происшествия работают экстренные службы города. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, огонь охватил кровлю постройки, площадь возгорания стремительно увеличилась до 300 квадратных метров. Из здания были оперативно эвакуированы более 100 человек.
В настоящее время на объекте зафиксировано частичное обрушение кровли. К расследованию причин случившегося подключилась прокуратура.
«По предварительным данным, возгорание произошло в здании на улице Речников. Ход и результаты проверки по факту пожара находятся на контроле Симоновской межрайонной прокуратуры», — заявили в надзорном ведомстве.
Точные причины возникновения пожара будут установлены специалистами после проведения пожарно-технической экспертизы, которая начнется сразу после ликвидации открытого горения.