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В Запорожской области нашли брошенные на улицах заминированные пачки денег

В Запорожье разбросали взрывающиеся купюры, чтобы травмировать людей.

Источник: Комсомольская правда

Очередные зловредные террористические методы, направленные на запугивание мирных людей, выявлены в Запорожской области. Там обнаружены пачки денег, в которых скрыты небольшие взрывные устройства. Неизвестные разбросали их по улицам, рассчитывая, что таким образом смогут травмировать большое количество людей, пишет местная администрация в Telegram.

«В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры», — говорится в сообщении.

Администрация района призвала людей проявлять бдительность и, особенно следить за детьми и поговорить с ними, призвать не поднимать ничего с земли.

Напомним, что подобные взрывные банкноты периодически обнаруживаются в разных городах России. Это мелкий, отвратительный терроризм, направленный исключительно на запугивание людей. Суть его в том, чтобы подобравшим деньги людям (преимущественно — детям) травмировало руки. Часто такие инциденты заканчиваются потерей пальцев или даже ампутацией конечностей.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2023 году такие же банкноты с взрывчаткой находили в Новосибирской области.