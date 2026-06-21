В Запорожской области нашли брошенные на улицах заминированные пачки денег

Напомним, что подобные взрывные банкноты периодически обнаруживаются в разных городах России. Это мелкий, отвратительный терроризм, направленный исключительно на запугивание людей. Суть его в том, чтобы подобравшим деньги людям (преимущественно — детям) травмировало руки. Часто такие инциденты заканчиваются потерей пальцев или даже ампутацией конечностей.