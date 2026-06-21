Тело мобилизованного нашли со сломанными ногами на полигоне ВСУ под Харьковом

Мужчина провёл в лагере 18 дней, после чего его состояние здоровья резко ухудшилось. Медицинская помощь ему не оказывалась. 9 июня тело обнаружили недалеко от места постоянной дислокации полка. На опознание в морг тело доставили в мешке со сломанными ногами. Согласно имеющимся документам, гибель военнослужащего не связана с выполнением боевых задач.