Прогулочный катер с пьяными людьми на борту затонул в Москве-реке

Инцидент произошёл в канале имени Москвы в районе Старбеево — между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом. По словам очевидцев, небольшой катер якобы зацепило проходившим мимо теплоходом, после чего его буквально «затянуло» к корпусу более крупного судна.