Baza: В Красноярском крае тысяч гектаров тайги загорелись после ударов молнии

В Красноярском крае леса сгорают из-за молний — в результате гроз огнем охвачено более 1500 гектаров тайги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Наиболее сложная ситуация наблюдается на севере региона, в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. В крае стоит жара, осадков почти нет, а тушить деревья, пораженные шелкопрядом, и сухостой, крайне сложно.
Ко многим очагам можно добраться только с воздуха — спасателей доставляют туда на вертолетах, а тушение огня ведется вручную: специалисты копают траншеи, а в труднодоступных местах применяют взрывчатку для создания защитных полос.
Жители Кемерова и Томска жалуются на смог, однако в Красноярске круглосуточно работает передвижная лаборатория, которая не обнаружила превышений вредных веществ в воздухе, говорится в публикации.
По данным ГУ МЧС от 15 июня, около 100 лесных пожаров зарегистрированы в Красноярском крае — некоторые жители региона используют противогаз, чтобы выйти на прогулку. Основная причина возгораний — сухие грозы и неосторожное обращение человека с огнем.