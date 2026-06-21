Оренбург ушёл под воду после грозы — десятки авто затоплены, улицы превратились в реки

По информации, полученной от жителей, под воду ушли Салмышская и Пролетарская улицы, полностью затопило набережную. На Беляевском шоссе в районе СНТ «Заря» размыло дорожное полотно. Серьёзные подтопления зафиксированы также в ТСН «Ивановское» и СНТ «Каблучок». По данным Telegram-канала Baza, особенно критическая обстановка сложилась в посёлках Крона и Пригородный. Местные жители сообщают, что там десятки машин ушли под воду практически по крышу. Некоторым водителям пришлось забираться на крыши своих авто, чтобы добраться до салона или выбраться из зоны бедствия. Люди отмечают, что даже во время масштабного паводка 2024 года уровень воды был ниже, чем сегодня.