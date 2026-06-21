Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека ранены в результате удара ВСУ по Горловке

В результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали два местных жителя.

Источник: Новости Mail

Как сообщил 21 июня мэр города Иван Приходько в своем канале в мессенджере «Макс», инцидент произошел в Никитовском районе.

«В результате украинской вооруженной агрессии ранены двое мирных граждан», — написал Приходько.

Ранее в этот же день женщина пострадала при атаке БПЛА ВСУ на Киевский район Донецка. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше