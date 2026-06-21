Два человека ранены в результате удара ВСУ по Горловке

Как сообщил 21 июня мэр города Иван Приходько в своем канале в мессенджере «Макс», инцидент произошел в Никитовском районе.
«В результате украинской вооруженной агрессии ранены двое мирных граждан», — написал Приходько.
Ранее в этот же день женщина пострадала при атаке БПЛА ВСУ на Киевский район Донецка. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.
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