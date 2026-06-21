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Боец СВО Воевода помог раненому охраннику после нападения в краснодарском ТЦ

Краснодарец Александр Воевода, который в субботу обезвредил нападавшего в ТЦ, поделился подробностями того, как он спасал раненого охранника. Сейчас мужчина проходит лечение после СВО, а в тот момент он был обычным посетителем торгового центра. Заметив угрозу, Воевода немедленно среагировал: обезвредил нападавшего и удерживал его до прибытия полиции.

Источник: Life.ru

Житель Краснодара рассказал РИА «Новости», что после того, как нападавшего вывели на улицу, к нему подошёл раненый охранник, которого тот ударил ножом на эскалаторе. Увидев, что у мужчина идёт кровь, а повязка наложена недостаточно туго, он побежал к машине за жгутом, взял его, перетянул пострадавшему руку и оказал помощь.

Напомним, что 20 июня, в краснодарском торговом центре West Mall на улице Западный Обход произошло вооружённое нападение. 19-летний парень с мачете ворвался в расположенное в здании отделение МФЦ и набросился на посетителей. Обезвредить нападавшего удалось мужчине, который находился в ТЦ вместе со своей семьёй. Он вмешался в происходящее, остановил злоумышленника, а затем отвёл родных в безопасное место. Позже выяснилось, что Александр Воевода является участником СВО.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.