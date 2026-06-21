Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршруты до ТК «Садовод» не будут работать до 23 июня

Маршруты до торгового комплекса «Садовод» не будут работать до 23 июня. В этот период объект не будет работать. Об этом в воскресенье, 21 июня, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Маршруты до торгового комплекса «Садовод» не будут работать до 23 июня. В этот период объект не будет работать. Об этом в воскресенье, 21 июня, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

— Маршруты до ТК «Садовод» не будут работать по 23 июня — торговый комплекс не будет работать в эти дни, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Проезд к ТК «Садовод» был временно закрыт 18 июня. Ограничения действовали на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го километра и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.

18 июня торговый центр «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках временно закрыли по техническим причинам. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что обломки дрона ВСУ попали на кровлю ТЦ «Белая дача».

В этот день ВСУ попытались нанести удар по Москве и Подмосковью с помощью около 194 беспилотников. Дроны сбили на подлете к столице. Что известно о массированной атаке беспилотников и последствия — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше