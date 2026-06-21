Маршруты до ТК «Садовод» не будут работать до 23 июня

Маршруты до торгового комплекса «Садовод» не будут работать до 23 июня. В этот период объект не будет работать. Об этом в воскресенье, 21 июня, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.
— Маршруты до ТК «Садовод» не будут работать по 23 июня — торговый комплекс не будет работать в эти дни, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Проезд к ТК «Садовод» был временно закрыт 18 июня. Ограничения действовали на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го километра и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.
18 июня торговый центр «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках временно закрыли по техническим причинам. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что обломки дрона ВСУ попали на кровлю ТЦ «Белая дача».
В этот день ВСУ попытались нанести удар по Москве и Подмосковью с помощью около 194 беспилотников. Дроны сбили на подлете к столице. Что известно о массированной атаке беспилотников и последствия — в материале «Вечерней Москвы».