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Один человек погиб и семь получили ранения в ДНР при атаках БПЛА

В ДНР при атаках беспилотников ВСУ один человек погиб и семь — получили ранения. Среди пострадавших — двое детей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram.

В ДНР при атаках беспилотников ВСУ один человек погиб и семь — получили ранения. Среди пострадавших — двое детей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram.

Как уточнил глава ДНР, мужчина 1980 года рождения погиб в городе Шахтерск. В Никитовском районе Горловки пострадали женщина 1967 года рождения и мальчики 2014 и 2019 годов рождения. В городском округе Дебальцево ранения средней тяжести получил мужчина 1996 года рождения. Кроме того, среди пострадавших — две женщины 1969 и 1974 годов рождения и мужчина 1990 года рождения в Киевском районе Донецка.

Кроме того, Денис Пушилин сообщил, что в результате атак повреждения получили объект гражданской инфраструктуры, жилой дом, три грузовых и один легковой автомобиль.

Сегодня Минобороны отчитывалось, что силы ПВО России с 07:00 до 20:00 мск сбили 168 беспилотников ВСУ над территорией 12 регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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