Пассажирский метеор повредил винт перед рейсом на Волге

Северо-Западная транспортная прокуратура информирует о проверке после инцидента с пассажирским судном на Волге. По данным ведомства, перед выходом в рейс у метеора «Восход‑2» оказалось повреждено оборудование, из‑за чего маршрут Ярославль — Рыбинск отменили.