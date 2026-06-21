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Пассажирский метеор повредил винт перед рейсом на Волге

Северо-Западная транспортная прокуратура информирует о проверке после инцидента с пассажирским судном на Волге.

Северо-Западная транспортная прокуратура информирует о проверке после инцидента с пассажирским судном на Волге. По данным ведомства, перед выходом в рейс у метеора «Восход‑2» оказалось повреждено оборудование, из‑за чего маршрут Ярославль — Рыбинск отменили.

Главным фактом стало повреждение винта при маневрировании. Это произошло перед началом движения, когда судно готовилось к рейсу. После выявления неполадки экипаж прекратил подготовку к выходу.

По информации прокуратуры, никто из людей не пострадал. Загрязнения акватории и утечки нефтепродуктов не зафиксировано. Судно направили к месту стоянки, а пассажирам вернули деньги за билеты.

Ярославская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Дополнительно в ведомстве отметили, что результаты проверки будут оценены после получения всех материалов, включая данные о техническом состоянии судна и действиях экипажа перед инцидентом.

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