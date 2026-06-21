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В Воронежской области опасность атаки дронов объявили 21 июня вечером

Губернатор и спасатели призывают перебраться в комнаты без окон.

21 июня в 22:51 в Воронежской области объявили опасность атаки БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Тем, кто оказался на улице, глава региона рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. А тем, кто сейчас находится дома, спасатели посоветовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную, кладовую.

Напомним, что сегодня над Воронежской областью объявляли ракетную опасность — режим действовал с 17:51 до 18:01.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, за ночь и утро 20 июня силами ПВО уничтожено восемь беспилотников на подлете к городу. Последние два аппарата были сбиты днем.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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