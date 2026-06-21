Пожар на улице Речников в Москве локализован на площади 300 квадратных метров

Пожар в здании на юге Москвы на улице Речников локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.
— Принятыми мерами пожар локализован. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении.
О самом пожаре стало известно вечером того же дня. Здание располагается по адресу ЮАО, ул. Речников, д. 15, корп. 1.
Чуть позже стало известно, что из горящего административного здания эвакуировали 60 человек. По последним данным, площадь пожара в административном здании увеличилась до 300 квадратных метров. Горит кровля.
Также стало известно, что в связи с пожаром на юге Москвы движение по улице Речников временно перекрыли.