В США при крушении самолета погибли три человека

По данным правоохранителей, воздушное судно с пилотом и двумя пассажирами на борту летело из Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, в аэропарк округа Монтгомери. Около 23:30 субботы по местному времени (06:30 воскресенья мск) самолет упал в лесистой местности в Боуи.