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В США при крушении самолета погибли три человека

В американском штате Мэриленд разбился одномоторный самолет Piper Cherokee. На борту находились три человека, все они погибли.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Мэриленд разбился одномоторный самолет Piper Cherokee, погибли три человека, сообщила полиция штата.

По данным правоохранителей, воздушное судно с пилотом и двумя пассажирами на борту летело из Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, в аэропарк округа Монтгомери. Около 23:30 субботы по местному времени (06:30 воскресенья мск) самолет упал в лесистой местности в Боуи.

«Все трое взрослых, находившихся на борту, были признаны погибшими сотрудниками экстренной медицинской службы», — сообщила представитель полиции штата Мэриленд Елена Руссо.

Полиция добавила, что личности погибших не раскрываются до уведомления родственников.

По предварительным данным, самолет принадлежит местной летной школе и, возможно, разбился во время учебного полета. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

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