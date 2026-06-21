СК начал проверку после ЧП с катером на Москва-реке

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следователи СК начали проверку после ЧП с катером на Москва-реке, в результате которого четыре человека оказались в воде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«По данному факту проводится проверка по статье 238 УК РФ. Кроме того, следствие даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Там отметили, что ряд СМИ сообщил о том, что в районе микрорайона Старбеево города Химки произошло ЧП с катером, в результате которого четыре пассажира оказались в воде. По предварительным данным, погибших нет.