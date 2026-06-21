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Прокуратура проверит инцидент с пассажирским судном «Восход-2» под Ярославлем

Рейс пассажирского судна «Восход-2» между Ярославлем и Рыбинском был отменён из-за повреждения гребного винта, полученного перед отправлением. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с пассажирским судном на Волге. По предварительным данным, перед выходом в рейс при маневрировании был повреждён винт метеора “Восход-2”. В результате рейс по маршруту Ярославль — Рыбинск отменён», — говорится в сообщении.

После отмены рейса перевозчик оформил возврат средств всем пассажирам, купившим билеты. Пострадавших в результате инцидента нет. Также не допущено попадания нефтепродуктов в Волгу. Судно направлено к месту стоянки.

Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет установлено, соблюдались ли требования, связанные с безопасностью эксплуатации водного транспорта.

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