Прокуратура проверит инцидент с пассажирским судном «Восход-2» под Ярославлем

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с пассажирским судном на Волге. По предварительным данным, перед выходом в рейс при маневрировании был повреждён винт метеора “Восход-2”. В результате рейс по маршруту Ярославль — Рыбинск отменён», — говорится в сообщении.
После отмены рейса перевозчик оформил возврат средств всем пассажирам, купившим билеты. Пострадавших в результате инцидента нет. Также не допущено попадания нефтепродуктов в Волгу. Судно направлено к месту стоянки.
Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет установлено, соблюдались ли требования, связанные с безопасностью эксплуатации водного транспорта.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.