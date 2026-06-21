Прокуратура проверит инцидент с пассажирским судном «Восход-2» под Ярославлем

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с пассажирским судном на Волге. По предварительным данным, перед выходом в рейс при маневрировании был повреждён винт метеора “Восход-2”. В результате рейс по маршруту Ярославль — Рыбинск отменён», — говорится в сообщении.