Мощный взрыв в Катаре: произошло ЧП на газовом заводе

Главный факт — хлопок прогремел на территории завода, расположенного в ключевом для Катара районе, где сосредоточены основные мощности по производству сжиженного природного газа. Власти уточнили, что угрозы для людей и окружающей среды нет.
После сообщения о взрыве специалисты проверили объект и прилегающую территорию. Нарушений технологического процесса и признаков разлива опасных веществ не выявлено.
Рас‑Лаффан считается стратегической зоной для энергетического сектора Катара, и любые происшествия на ее предприятиях вызывают повышенное внимание государственных структур.
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