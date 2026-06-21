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Мощный взрыв в Катаре: произошло ЧП на газовом заводе

В промышленной зоне Рас‑Лаффан в Катаре произошел взрыв, информирует пресс‑служба МВД эмирата.

В промышленной зоне Рас‑Лаффан в Катаре произошел взрыв, информирует пресс‑служба МВД эмирата. По данным ведомства, инцидент обошелся без пострадавших и утечек.

Главный факт — хлопок прогремел на территории завода, расположенного в ключевом для Катара районе, где сосредоточены основные мощности по производству сжиженного природного газа. Власти уточнили, что угрозы для людей и окружающей среды нет.

После сообщения о взрыве специалисты проверили объект и прилегающую территорию. Нарушений технологического процесса и признаков разлива опасных веществ не выявлено.

Рас‑Лаффан считается стратегической зоной для энергетического сектора Катара, и любые происшествия на ее предприятиях вызывают повышенное внимание государственных структур.

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